Президент Грузии признался, что несколько раз думал о досрочной отставке

Об этом лидер страны впервые заявил в ходе интервью тбилисскому телеканалу "Пирвели".

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что несколько раз думал о досрочной отставке. Об этом он сказал в интервью тбилисскому телеканалу "Пирвели".

— Человек, когда думает о своём будущем, всегда думает о каких-то неординарных шагах. В период пребывания на посту президента Грузии я по-разным причинам несколько раз подумывал об отставке, — поделился грузинский лидер.

Также он подчеркнул, что должность президента — это не только высокий пост и титул, но ещё и фактор доверия и ответственности.

Георгий Маргвелашвили был министром образования Грузии, а также исполнял обязанности вице-премьера. А 27 октября 2013 года политик был избран президентом страны.