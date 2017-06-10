Президент Грузии признался, что несколько раз думал о досрочной отставке

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Президент Грузии признался, что несколько раз думал о досрочной отставке

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Президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Фото: © РИА Новости/Денис Асланов

Об этом лидер страны впервые заявил в ходе интервью тбилисскому телеканалу "Пирвели".

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что несколько раз думал о досрочной отставке. Об этом он сказал в интервью тбилисскому телеканалу "Пирвели".

— Человек, когда думает о своём будущем, всегда думает о каких-то неординарных шагах. В период пребывания на посту президента Грузии я по-разным причинам несколько раз подумывал об отставке, — поделился грузинский лидер.

Также он подчеркнул, что должность президента — это не только высокий пост и титул, но ещё и фактор доверия и ответственности.

Георгий Маргвелашвили был министром образования Грузии, а также исполнял обязанности вице-премьера. А 27 октября 2013 года политик был избран президентом страны.

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