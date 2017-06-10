В Чите арестован подросток, наркотическими "конфетами" которого отравились дети

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков.

В Чите суд принял решение о взятии под стражу подростка 2000 года рождения, по вине которого пятеро человек 5 июня, в том числе и он, отравились наркотическим веществом. Ему предъявлено обвинение по статье "Незаконные приобретение и хранение наркотиков, совершённые в крупном размере".

— По данным следствия, обвиняемый при неустановленных следствием обстоятельствах незаконно приобрёл и хранил для личного употребления более 11 граммов синтетических наркотиков, что является крупным размером, — сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Следователи нашли эти наркотики во время обыска в рамках уголовного дела, возбуждённого после отравления детей конфетами "Бешеная пчёлка". Найденное у подростка зелье оказалось тем же, что было в "сладостях", которым он угощал детей. Обвиняемый признал свою вину.

— Следователи собрали характеризующий материал на подростка. Он имеет посредственную характеристику, долгое время состоит на учёте в полиции, на два года решением суда помещался в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Кроме того, по данным полиции, подросток подозревается в совершении трёх краж, — говорится в сообщении СК РФ.

Ранее сообщалось, что в "Бешеной пчёлке" нашли синтетический наркотик.