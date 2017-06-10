Жителя Казахстана оштрафовали за слишком громкое "Аминь" в мечети

В мужчине заподозрили адепта нетрадиционного течения ислама — салафизма. Теперь он должен выплатить 250 долларов.

40-летний Марат Муханбетов, житель города Уральска в Казахстане, оштрафован за то, что слишком "громко крикнул "Аминь" во время чтения молитвы в прошлом году в центральной мечети города, передаёт радио "Азаттык".

За своё нарушение мужчина должен выплатить около 80 тысяч тенге — более 250 долларов.

— Муханбетов нарушил религиозный обряд, тем самым воспрепятствовал законному религиозному служению, — говорится в определении местного суда.

Суд заподозрил Муханбетова в приверженности к религиозному течению салафизм — нетрадиционному для Казахстана. Салафиты произносят "Аминь" громко после каждого круга молитвы. В традиционных же для страны исламских течениях принято делать это про себя или шёпотом.

Муханбетов вынесенное обвинение опровергает. Тем более что сумма штрафа для него неподъёмная — официального мужчина не трудоустроен, к тому же он вынужден содержать родителей-инвалидов.