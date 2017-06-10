Глава МИД Катара поблагодарил Россию за предложенную помощь

Министр также подчеркнул, что очень ценит такое сотрудничество между двумя странами.

Глава Министерства иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани поблагодарил Россию за предложенную помощь после того, как несколько стран разорвали дипломатические отношения с Дохой. Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

— Хотел бы поблагодарить российские учреждения, которые предложили свою помощь в том, что касается преодоления Катаром тех незаконных мер, которые были введены против нас, — сказал глава МИД Катара.

Также он подчеркнул, что очень ценит такое сотрудничество между странами.

Отметим, что встреча двух дипломатов состоялась сегодня в Москве.

Напомним, ранее некоторые страны заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Доху обвинили в поддержке терроризма.