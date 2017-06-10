Опубликованы первые фото салона Lada Vesta Cross

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Опубликованы первые фото салона Lada Vesta Cross

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Первые живые фотографии интерьера автомобиля Lada Vesta Cross появились во "ВКонтакте". Они опубликованы в паблике RCI News.

В интерьере авто появилась новая приборная панель, оба ряда сидений имеют подогрев. Также в машине появилась USB-розетка, подлокотник и плафон освещения для задних пассажиров.

Также у новой "Лады" есть антенна-плавник, благодаря которой будет улучшен приём радиостанций.

Предполагается, что автомобили серии Cross будут располагаться в верхней ценовой нише всего модельного ряда Lada.

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