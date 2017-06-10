Полиция Москвы предупредила о возможных провокациях на митинге оппозиции 12 июня

Митинг и шествие ФБК согласовано на проспекте Академика Сахарова с 13:30 до 16:00.

В ГУ МВД по Москве предупредили организаторов, а также участников запланированной на 12 июня акции оппозиции о необходимости соблюдения закона. Как отмечается, поводом для этого стала появившаяся информация о возможных правонарушениях.

— В связи с поступающей информацией о возможных провокациях при проведении этого мероприятия (в частности, возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики), что может привести к нарушениям общественного порядка, ГУ МВД России по Москве предупреждает организаторов и участников мероприятия о необходимости соблюдения закона, — отметили в главке.

В ГУ МВД заверили, что для обеспечения порядка будут приняты все необходимые меры, реакция на правонарушения будет жёсткой.

— Напоминаем, что ответственность за обеспечение безопасности участников мероприятия возлагается законом в том числе и на организаторов публичных мероприятий, — добавили в ведомстве.

Ранее мэрия Москвы согласовала митинг ФБК на проспекте Академика Сахарова.

Напомним также, что в День России в Москве запланированы более 200 праздничных мероприятий: фестивалей, концертов и так далее. Они начнутся утром, а завершатся в 22:00 фейерверком. Пройти в места празднования можно будет только через контрольно-пропускные пункты с использованием ручных и арочных металлодетекторов. Охранять порядок будут более 10 тысяч человек: полицейские, сотрудники Росгвардии, члены добровольных народных дружин.