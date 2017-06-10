Папа римский подарил президенту Италии русскую икону

Полотно кисти неизвестного мастера изображает апостолов Петра и Павла. В ответ итальянский лидер Серджо Маттарелла преподнёс понтифику серебряную застёжку для ризы.

Папа римский Франциск подарил президенту Италии русскую икону рубежа XII–XIII веков с изображением апостолов Петра и Павла. Серджо Маттарелла преподнёс папе застёжку для ризы из серебра, передаёт askanews.

Президент и папа обменялись подарками во время их встречи в президентском Квиринальском дворце утром в субботу, 10 июня. После официальной части они уединились в президентском кабинете.

Визит папы римского стал ответом на приезд итальянского лидера в Ватикан в 2015 году.