Кинокритик Антон Долин возглавил журнал "Искусство кино"

Долин признался, что для него это "новая история", но он считает своим долгом помочь журналу.

Известный кинокритик Антон Долин стал главным редактором журнала "Искусство кино", сменив на этом посту российского культуролога Даниила Дондурея, скончавшегося 10 мая после тяжёлой болезни. Об этом заявила заместитель главреда Нина Зархи во время фестиваля "Кинотавр".

Сам Долин признался, что это для него это "новая история". Но он не мог отказаться от должности, поскольку сейчас журнал находится в кризисе.

— Мы не имеем право потерять "Искусство кино", — сказал критик.

41-летний кинокритик Антон Долин имеет широкий опыт работы в медиа. Долин является ведущим радиостанций "Маяк" и "Вести ФМ", а также делает обзоры фильмов для телепередачи "Вечерний Ургант" на Первом канале. Ежемесячный журнал "Искусство кино" издаётся с 1931 года.