В ОАЭ можно будет попасть в тюрьму на 15 лет за ношение формы "Барселоны"

Причиной этого стал титульный спонсор каталонской команды, указанный на футболках игроков.

Власти Объединённых Арабских Эмиратов официально ввели запрет на ношение футбольной формы каталонского клуба "Барселона" из-за того, что на футболках титульным спонсором команды указана компания Qatar Airways, которая была запрещена на территории ОАЭ после разрыва дипломатических отношений с Катаром.

Нарушителям этого запрета грозит штраф в размере 135 тысяч долларов, а также тюремное заключение сроком до 15 лет.

В свою очередь игроки "Барселоны" уже отказались от игры в футболках Qatar Airways, так как соглашение с этой компанией подходит к концу и истекает 30 июня.

Новым титульным спонсором "Барсы" станет японская компания Rakuten — одна из самых крупных торговых онлайн-площадок Японии.