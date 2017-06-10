"Мегафон" показал закулисье Премии Муз-ТВ из студии Megafonlike

Певцы направлялись туда прямо с ковровой дорожки, а зрители могли задать им свои вопросы, в том числе из социальных сетей.

В спорткомплексе "Олимпийский" накануне состоялось главное музыкальное событие лета — церемония вручения ежегодной национальной Премии Муз-ТВ. Праздник стал юбилейным — пятнадцатым по счёту. Вся шоу-программа премии состояла из дуэтов. Так, вместе спели Дима Билан и Сергей Лазарев, а также Киркоров и Тимати, Эмин и А-Студио, Мот и Ани Лорак, Егор Крид и Molly.

В номинации "Лучший рок-исполнитель" тарелку забрала Наргиз. Мот стал первым в номинации "Лучший хип-хоп-проект". Лучшей поп-группой стали "Градусы". А Леонид Агутин получил приз в номинации "За вклад в развитие музыкальной индустрии". Диму Билана наградили тарелкой за лучшее видео ("В твоей голове"). Лучшим альбомом года признана пластинка Ани Лорак "Разве ты любил", а "Прорывом года" признали Jah Khalib.

В собственной номинации "Мегафона" "ЛаЛаЛайк" за лучший блогерский клип года победили Милена и Наташа Трейя с клипом "М — это Милена". Теперь у них появилась возможность снять профессиональный ролик с одним из самых известных клипмейкеров страны.

Уникальной премия стала и благодаря участию провайдера. Так, "Мегафон" предложил поклонникам Светланы Лободы и Макса Барских снять видеоролик исполнения припева одной из двух песен — "Туманы" или "Твои глаза" — и выложить его в соцсети с хештегом #включайсяипой.

За кулисами церемонии работала бекстейдж-студия, трансляция из которой велась через социальные сети "Фейсбук" и "ВКонтакте", на сайте "Мегафон.ТВ" и на больших экранах в фойе "Олимпийского". Ведущими в студии MEGAFONLIKE стали блогер Амиран Сардаров и ведущий Муз-ТВ Андрей Разыграев.

Студия была украшена кактусом и мотоциклами и больше напоминала неформальное закулисное веселье. Амирану удалось поговорить с группой "Айова" о первом опыте работы музыкантов с блогерами, а также проверить их знания в области блогерского жаргона. Сардаров и его коллеги-блогеры доказали, что могут вести себя естественно не только перед домашними камерами, но и в профессиональной студии.

Стоит отметить, что сам феномен видеоблогерства возможен только благодаря быстрому Интернету, амбассадором которого является "Мегафон". И именно благодаря быстрому интернету эти люди становятся настоящими звёздами шоу-бизнеса, которые принимают участие в главной музыкальной премии страны.

Отметим, что популярные исполнители направлялись в студию Megafonlike прямо с ковровой дорожки, а зрители, наблюдавшие за происходящим онлайн в соцсетях и на экране в фойе, смогли задать им свои вопросы. Авторы трёх лучших вопросов получили подарки от "Мегафона" — bluetooth-микрофоны для исполнения караоке на смартфонах.

— Олимпийский — это огромная площадка, где самое интересное часто остаётся за пределами телетрансляции, — говорит директор по бренду и маркетинговым коммуникациям компании "Мегафон" Снежана Черногорцева. — Организовав собственную трансляцию из бэкстейдж-студии MEGAFONLIKE, мы дали возможность нашим абонентам получить доступ к уникальному контенту, который сами же и создали.

— Сделав акцент на видеоблогеров и пригласив Амирана Сардарова в качестве одного из ведущих, мы cоединили яркий и гламурный офлайн: мир шоу-бизнеса — с активным и живым онлайном. Мне было очень приятно видеть, что наша студия оказалась настолько востребованной у звёздных гостей — все стремились туда попасть, чтобы поделиться эмоциями с интернет-аудиторией перед выходом на большую сцену, — добавила Снежана Черногорцева.

В итоге прямую трансляцию в Интернете посмотрело более 400 тысяч человек.