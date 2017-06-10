В аэропорту Бразилии задержали сына "босса двух миров"

В аэропорту бразильского города Сан-Паулу полицейские задержали главаря калабрийской мафии Винченцо Макри. Преступник пытался улететь в Венесуэлу по поддельным документам, сообщает полиция Италии.
Brasile catturato @policiafederal Vincenzo Macrì #ndrangheta tra i latitanti più pericolosi indagini #SquadraMobile #Sco #Scip @INTERPOL_HQ pic.twitter.com/G4Cds0TVR3— Polizia di Stato (@poliziadistato) 10 июня 2017 г.
Задержанный является сыном известного итальянского мафиози Антонио Макри, которого называли "боссом двух миров" из-за его преступной деятельности в Канаде и США. После смерти отца Винченцо продолжил его дело — работал на итальянскую ОПГ "Ндрангета".
Теперь Винченцо ожидает экстрадиция, арест и следствие на родине.
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