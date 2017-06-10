В аэропорту Бразилии задержали сына "босса двух миров"

Задержанный должен был попасть в списки наиболее опасных из разыскиваемых преступников.

В аэропорту бразильского города Сан-Паулу полицейские задержали главаря калабрийской мафии Винченцо Макри. Преступник пытался улететь в Венесуэлу по поддельным документам, сообщает полиция Италии.

Задержанный является сыном известного итальянского мафиози Антонио Макри, которого называли "боссом двух миров" из-за его преступной деятельности в Канаде и США. После смерти отца Винченцо продолжил его дело — работал на итальянскую ОПГ "Ндрангета".

Теперь Винченцо ожидает экстрадиция, арест и следствие на родине.