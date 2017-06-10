США и ополченцы САР открыли второй фронт в Ракке против ИГИЛ

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США и ополченцы САР открыли второй фронт в Ракке против ИГИЛ

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

До этого момента наступательная операция на террористов велась лишь с восточной части города.

Сирийские ополченцы при поддержке американских военных начали боевые действия против боевиков ИГИЛ в западной части Ракки, открыв там второй фронт. Об этом сообщают местные СМИ.

Стоит заметить, что ранее ополченцы атаковали террористов лишь с востока. Таким образом, сейчас ведётся наступательная операция сразу по двум фронтам.

Напомним, что Ракка — это главный оплот ИГИЛ в Сирии, в котором в настоящий момент сосредоточено несколько тысяч боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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