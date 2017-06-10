Глава Минтранса не видит проблемы в оттоке кадров из российских авиакомпаний

По его словам, в настоящее время в России готовят достаточное количество пилотов, чтобы обеспечить потребность внутреннего рынка.

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что его ведомство не наблюдает проблем в связи с оттоком российских пилотов в зарубежные авиакомпании.

— Не так страшен чёрт, как его малюют. Действительно, появилась информация, что многие российские пилоты сейчас в зарубежных авиакомпаниях, особенно в странах Юго-Восточной Азии, но на самом деле в связи с этим большой проблемы нет, — сказал Соколов.

Он добавил, что в России готовят очень много пилотов, в связи с чем потребность внутреннего рынка удовлетворяется в полном объёме и никаких проблем в этой отрасли РФ не испытывает.

Напомним, что ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что многие пилоты решили покинуть российские авиакомпании и перейти на работу в азиатские страны.