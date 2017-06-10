Украина подаст апелляцию на решение Высокого суда Лондона по долгу перед РФ

Для подачи соответствующего заявления Великобритания дала Незалежной дополнительные сроки.

Украина намерена до 23 июня подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу о долге Киева перед Москвой в 3 миллиарда долларов по еврооблигациям. Об этом сообщает украинский Минфин.

— На заседании, которое состоялось в английском суде 26 мая 2017 года, судья Блэр продлил срок подачи апелляции Украины на 14 дней, — говорится на сайте ведомства.

Таким образом Киев намерен успеть в отведённые сроки подать апелляцию на решение суда.

Напомним, что 29 марта стало известно о том, что лондонский суд удовлетворил иск России к Украине о выплате долга по еврооблигациям на общую сумму 3 миллиарда долларов.