Украина подаст апелляцию на решение Высокого суда Лондона по долгу перед РФ

Украина намерена до 23 июня подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу о долге Киева перед Москвой в 3 миллиарда долларов по еврооблигациям. Об этом сообщает украинский Минфин.
— На заседании, которое состоялось в английском суде 26 мая 2017 года, судья Блэр продлил срок подачи апелляции Украины на 14 дней, — говорится на сайте ведомства.
Таким образом Киев намерен успеть в отведённые сроки подать апелляцию на решение суда.
Напомним, что 29 марта стало известно о том, что лондонский суд удовлетворил иск России к Украине о выплате долга по еврооблигациям на общую сумму 3 миллиарда долларов.
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