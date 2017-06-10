В Москве задержали управляющего директора по инвестициям "Роснано"

По версии следствия, он размещал деньги организации в коммерческом банке, в итоге госструктура лишилась этих средств.

В Москве сотрудники МВД и ФСБ России задержали управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрея Горькова. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

— Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрея Горькова по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, Андрей Горьков был задержан "в тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России" после того, как купил билет для вылета за рубеж".

По версии следствия, топ-менеджер в 2011–2013 годах размещал средства "Роснано" в "Смоленском банке" под видом расчётно-кассового обслуживания, "а фактически в целях финансирования деятельности банка". Речь идёт о сумме от 460 до 740 миллионов рублей.

13 декабря 2014 года лицензию у банка отозвали и "Роснано" лишилось более 738 миллионов рублей. При этом из банка прямо перед отзывом лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова. Это было сделано в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей. Решается вопрос о предъявлении Горькову обвинения. Следователи будут ходатайствовать о его аресте. Следствие продолжается.

Глава пресс-службы "Роснано" Светлана Плотницкая заявила Лайфу, что там пока воздержатся от комментариев до выяснения всех обстоятельств.

— Официальная позиция будет высказана позже, — сказала Плотницкая.