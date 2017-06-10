В МИД РФ ответили на статью Welt о "примитивной российский пропаганде"

Газета обвинила редакции RT Deutsch и Sputnik в том, что они занимаются вовсе не журналистикой.

МИД РФ раскритиковало немецкую газету Die Welt за статью о деятельности немецких редакций телеканала RT и агентства Sputnik. Официальный комментарий ведомства опубликован на его сайте.

В министерстве сообщили, что основной посыл статьи заключается в том, что российские СМИ в Германии занимаются "примитивной пророссийской государственной пропагандой", а не журналистикой. Автор текста даже посоветовал устроить бойкот этих СМИ.

Представители ведомства подчеркнули, что у RT Deutsch и Sputnik есть официальная аккредитация в Германии и они осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством.

Российские дипломаты обратили внимание и на то, что пользователи "Твиттера" говорят о навязчивой рекламе российской редакции другого немецкого СМИ — компании Deutsche Welle.

— Вокруг России одни враги? Тогда вам сюда. Новости без прикрас и без истерики. Полагаем, что этот маркетинговый ход заслуживает единственно верного определения — "немецкая пропаганда проще простого", — заключили в МИД.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что RT и Sputnik ведут себя как "органы лживой пропаганды".