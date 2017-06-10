Порошенко заявил, что Украина больше не вернётся в СССР

Президент Украины Пётр Порошенко сегодня заявил о том, что Украина больше никогда не вернётся в СССР. Об этом он сообщил на запуске обратного отсчёта до безвизового режима с ЕС возле своей администрации.

Слова back in the USSR українці чутимуть лише у піснях Beatles - Президент про безвіз pic.twitter.com/n3Wq1NwzbB — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 июня 2017 г.

— Слова Back in the USSR украинцы будут слышать лишь в песнях Beatles, — сказал украинский лидер.

Напомним, что сегодня Пётр Порошенко запустил таймер обратного отсчёта, на котором показано время, оставшееся до вступления закона о безвизовом режиме с Евросоюзом в силу.