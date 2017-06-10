Глава СК поручил проверить стихийные свалки в Подмосковье

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту загрязнения окружающей среды из-за стихийных свалок в Подмосковье. Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.
Она отметила, что такое решение приняли после выхода на одном из федеральных каналов репортажа об озере Глушица, которое завалено отходами и мусором.
По словам Петренко, в ходе проверки установят степень ущерба, причинённого окружающей среде, а также оценят действия лиц, которые создают свалки или закрывают глаза на их рост.
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