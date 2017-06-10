Глава СК поручил проверить стихийные свалки в Подмосковье

Такое решение было принято после выхода на одном из телеканалов сюжета об озере Глушица, которое завалено мусором.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту загрязнения окружающей среды из-за стихийных свалок в Подмосковье. Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

Она отметила, что такое решение приняли после выхода на одном из федеральных каналов репортажа об озере Глушица, которое завалено отходами и мусором.

По словам Петренко, в ходе проверки установят степень ущерба, причинённого окружающей среде, а также оценят действия лиц, которые создают свалки или закрывают глаза на их рост.