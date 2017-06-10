Швеция выделила Украине 5 миллионов евро на равенство полов

Соглашение между странами было подписано при участии представителей ООН. Проект рассчитан на четыре года.

Швеция выделит пять миллионов евро на проведение нацреформ, устанавливающих гендерное равенство на Украине, сообщается на сайте украинского правительства. Проект рассчитан на четыре года.

Соглашение подписали исполнительный директор структуры "ООН Женщины", заместитель генсека ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука и посол Швеции в Украине Мартин Хагстрём.

Проведением реформ займётся правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики. Напомним, эта должность была учреждена 3 дня назад. В планах также внедрение советников в силовые ведомства и координация работы всех структур, которые должны обеспечивать гендерное равенство.