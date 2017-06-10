Кличко может взять реванш у Джошуа в Нигерии

Стоит заметить, что климатические условия в этой стране очень своеобразные, из-за чего здесь довольно редко проводятся профессиональные бои.

Бой-реванш между украинским боксёром Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа может состояться в Нигерии. Об этом сообщает телеканал iFL TV со ссылкой на промоутера Джошуа Эдди Хирна.

— Я думаю, что Нигерия — один из наиболее вероятных претендентов на место проведения боя, — сказал Хирн.

По его словам, многие считают, что в Нигерии люди добывают огонь с помощью палочек, а на деле всё выглядит совсем иначе. Нигерия, как утверждает Хирн, является страной с мощной экономикой и большим средним классом.

Ожидается, что бой-реванш должен состояться уже в этом году 2 декабря.

Напомним, что 29 апреля Джошуа победил Кличко нокаутом в 11-м раунде и завоевал пояс суперчемпиона по версии WBA. К настоящему моменту у него нет ни одного поражения за всю карьеру.