В Подмосковье младенец попал под поезд из-за мамы в наушниках

Сегодня в подмосковном городе Озёры на железнодорожном переезде из коляски на пути выпал двухмесячный ребёнок. Виновницей инцидента является мать малыша. Женщина переходила рельсы с коляской и не услышала сигнал приближающегося поезда, так как была в наушниках. Состав задел коляску — и ребёнок выпал.

Прибывшие медики диагностировали у маленького Даниила К. закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и ссадины лица и головы. Он был доставлен в ближайшую больницу.