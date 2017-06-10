В Подмосковье младенец попал под поезд из-за мамы в наушниках

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В Подмосковье младенец попал под поезд из-за мамы в наушниках

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Фото: ©РИА Новости/Игорь Онучин

Сегодня в подмосковном городе Озёры на железнодорожном переезде из коляски на пути выпал двухмесячный ребёнок. Виновницей инцидента является мать малыша. Женщина переходила рельсы с коляской и не услышала сигнал приближающегося поезда, так как была в наушниках. Состав задел коляску — и ребёнок выпал.

Прибывшие медики диагностировали у маленького Даниила К. закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и ссадины лица и головы. Он был доставлен в ближайшую больницу.

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