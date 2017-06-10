В Японии экстренно сел американский конвертоплан Osprey

Конвертоплан ВС США MV-22 Osprey совершил экстренную посадку в аэропорту Амами японской префектуры Кагосима. Об этом сообщает агентство Киодо. Причины экстренной посадки пока не называются. Известно, что конвертоплан находился на базе Футэмма.

Отметим, что на сегодняшний день там размещены 24 конвертоплана MV-22 Osprey.

Напомним, 13 декабря подобный конвертоплан потерпел крушение у берегов Окинавы в ходе учений по дозаправке в воздухе. Предполагается, что Osprey рухнул из-за поломки пропеллера, которая произошла во время обрыва шланга.