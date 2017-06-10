Паломников попросили не занимать очередь к мощам Николая Чудотворца в выходные

Посещение святыни просят перенести в связи с большим наплывом паломников из регионов. Однако обещают, что все успевшие занять очередь на данный момент смогут приложиться к мощам сегодня.

Желающих поклониться мощам Николая Чудотворца просят перенести своё посещение храма Христа Спасителя на другие дни в связи с большим количеством паломников, которые прибыли сегодня из регионов. Об этом Лайфу сообщила Мария Коровина, руководитель пресс-центра Принесения мощей святого Николая Чудотворца в Россию.

— Свою просьбу мы обращаем к Москве, Московской области и тем, кто находится в близлежащих регионах, которые могут поклониться мощам и в будние дни, — пояснила Коровина.

Также представительница оргкомитета заверила, что все паломники, которые в данный момент находятся в очереди, смогут приложиться к мощам сегодня. К мощам можно подойти буквально на несколько секунд.

Ранее Лайф сообщал, что очередь к мощам Николая Чудотворца достигла рекордной длины, протянувшись до станции метро "Спортивная". По последним данным, она продолжается между "Спортивной" и "Фрунзенской". Люди проводят в очереди по 13–14 часов.