Похищенного сектой в Москве мальчика вернули бабушке

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Похищенного сектой в Москве мальчика вернули бабушке

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В процессе передачи пятилетнего Якова участвовала уполномоченная по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Сегодня в посёлке Хиславичи Смоленской области состоялось воссоединение спасённого из секты пятилетнего мальчика Якова со своей бабушкой.

— Спасибо за то, что меня искали, — сказал маленький Яков и забрался на руки к бабушке.

Более года назад мальчика передала в секту его собственная мать, после чего уехала в Мексику, где позднее была задержана местными правоохранителями.

Ребёнка же участники секты увезли в Белоруссию, где его впоследствии и обнаружили белорусские полицейские в ходе проверки одного из остановленных автомобилей.

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