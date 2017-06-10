Сирийские войска достигли границы с Ираком

Сирийская армия и отряды ополченцев успешно выполнили первый этап операции в восточных районах страны и вышли к границе с Ираком. Об этом сообщает SANA со ссылкой на заявление командования ВС республики.

Уточняется, что войскам удалось установить контроль над большим числом огневых позиций и стратегических точек в Сирийской пустыне к востоку от КПП в Эт-Танфе.

Как отмечают СМИ, выход к сирийско-иракской границе является поворотным моментом в войне против террористов из группировки ИГИЛ* и позволит создать плацдарм для расширения военных операций в пограничном регионе.

Сирийские командиры подчёркивают, что армия готова разгромить оставшиеся форпосты боевиков. Для этого они сузят кольцо окружения вокруг них и перекроют линии снабжения террористов.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.