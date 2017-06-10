Афганский солдат убил двух американских военнослужащих

В Афганистане двое американских военнослужащих убиты и ещё двое ранены в результате нападения со стороны афганского солдата. Об этом сообщает агентство Франс Пресс. Подробности пока не известны.
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