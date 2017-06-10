Афганский солдат убил двух американских военнослужащих

Читайте также

Афганский солдат убил двух американских военнослужащих

1075

Фото: ©РИА Новости

В Афганистане двое американских военнослужащих убиты и ещё двое ранены в результате нападения со стороны афганского солдата. Об этом сообщает агентство Франс Пресс. Подробности пока не известны.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!