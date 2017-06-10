СК возбудил дело после смерти пациента в подвале больницы под Владимиром

СК РФ возбудил уголовное дело о халатности по факту смерти 39-летнего Сергея Макарова в подвале Киржачской районной больницы во Владимирской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она уточнила, что 16 сентября прошлого года мужчина попал в больницу с пневмонией и ему провели курс неотложных процедур. На следующий день Макаров самостоятельно покинул больницу, а родственники мужчины сообщили о его исчезновении в органы внутренних дел. Лишь 16 декабря в подвале больницы было обнаружено его тело без признаков насильственной смерти.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства происшествия.