Трое раненых смогли убежать от стрелка под Раменским

В настоящий момент в городе проходит полицейская спецоперация возле одного из жилых домов.

Сегодня в пригороде Раменского в Московской области неизвестный мужчина устроил беспорядочную стрельбу по людям. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Троим удалось спастись из-под пуль стрелка, несмотря на полученные ранения. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства случившегося.

На место стянуты спасатели, медики и сотрудники спецслужб. Силовики не исключают, что в квартире стрелка могут находиться убитые.

В настоящий момент подозреваемый находится в квартире возле окна с винтовкой в руках. На место вызваны солдаты Росгвардии.