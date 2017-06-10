В США обнаружили загадочную "планету-убийцу" Нибиру

Житель Техаса снял на видео оптический эффект, при котором на небе видно два солнца. Одно — настоящее — уходит за горизонт, а второе — иллюзорное — якобы скрыто за облаками. Оператор предположил, что это может быть загадочная "планета-убийца" Нибиру. Об этом сообщают "Дни.ру".

Однако астрономы и исследователи космического пространства пока не дают никаких комментариев по поводу планеты, которая якобы движется к Земле и может уничтожить жизнь на ней. Свою позицию они аргументируют тем, что сторонники существования этого космического тела не могут подтвердить свои слова ни одним доказательством.

По данным местных СМИ, второе солнце вызвало панику у жителей Техаса. Однако эксперты заявили, что кадры являются лишь оптической иллюзией.