В Симферополе после сильного ливня затопило улицы

В ближайшие сутки в Крыму сохраняется штормовое предупреждение. Там продолжатся сильные ливни, град, гроза и шквалистый ветер.

Сильный ливень, обрушившийся на Симферополь, затопил некоторые улицы города. Под толщей воды оказалась площадь местного ж/д вокзала, а также несколько улиц, сообщили в городской администрации.

Стихия повалила некоторые деревья. Из-за грозы обесточено несколько улиц. Как заверил заместитель главы администрации города Александр Овдиенко, вся коммунальная техника города вышла на ликвидацию последствий потопа.

В ближайшие сутки в Крыму сохранится штормовое предупреждение. Там продолжатся сильные ливни, град, гроза и шквалистый ветер.