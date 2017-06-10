Очевидец рассказал, как стрелок под Раменским убил его знакомого

По словам очевидца случившегося, он своими глазами видел, как стрелок убил его знакомого, прострелив ему грудь дробью. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

— Я сначала раз — слышу выстрел и вижу, у него грудина вся в крови, — я всё бросил и стартовал сюда к дому. И он упал. Оказывается, он стрелял оттуда — и выстрел насквозь прошёл. Он ему в спину попал. Прям промеж лопаток, где солнечное сплетение, вот такая дыра. Это не пуля, это дробь. Хорошо, что я пацана домой отправил. Мы стояли, и он мог попасть в нас. У меня сейчас мурашки по коже, — рассказывает один из очевидцев.

В настоящий момент на место происшествия приехали бойцы Росгвардии, которые окружили частный дом, где находится вооружённый подозреваемый.