Российский шахматист Максим Матлаков стал чемпионом Европы

Российский шахматист Максим Матлаков одержал победу на чемпионате Европы по шахматам, проходившем в Минске. Об этом пишет "Утро.ру".

Сообщается, что россиянин свёл к ничьей партию с грузином Баадуром Джобавой. Стоит отметить, что перед встречей у спортсменов было одинаковое количество очков, но Матлаков шёл вперед по дополнительным показателям. Таким образом, титул чемпиона Евпровы достался россиянину, который набрал 8,5 очка.

Также в соревнованиях принимал участие житель РФ Владимир Федосеев, который занял третье место, набрав 8,5 очка. В последнем туре континентального первенства Федосеев обыграл Дмитрия Яковенко.

Отметим, что 26-летний Максим Матлаков выигрывал первенство Санкт-Петербурга в 2009 году.