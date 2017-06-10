Tesla обогнала по капитализации BMW

В 2016 году Tesla выпустила на продажу всего 80 тысяч автомобилей. Для сравнения BMW — более двух миллионов.

Акции производителя электрокаров Tesla выросли почти на 1,5% за вчерашний день, компания Tesla BMW стала стоить дороже, чем немецкий автоконцерн BMW, свидетельствуют данные биржи.

Сейчас капитализация компании достигла 63,5 миллиарда долларов. Акции BMW также подросли, но всего на 0,32%. Капитализация BMW оценивается в 61,6 миллиарда долларов.

В 2016 году Tesla выпустила на продажу всего 80 тысяч автомобилей. Для сравнения BMW — более двух миллионов. Tesla также является самым дорогостоящим авто-производителем в США, опережая Ford и General Motors.