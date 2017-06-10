Глава Минобороны Германии выступила за создание военного союза с Францией

Глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что страна готова к более тесному сотрудничеству с Францией в сфере обороны. Об этом она сказала в интервью газете Handelsblatt.

— Мы, европейцы, должны взять свою безопасность в свои руки, — подчеркнула представитель ведомства.

Она также заявила, что Германия и Франция могли бы совместно финансировать европейские дроны из оборонного фонда.

— Ещё одним проектом могла бы стать общеевропейская подготовка офицеров, — добавила она.

Напомним, ранее Ангела Меркель и Эммануэль Макрон поручили министрам своих стран разработать инициативу по созданию оборонного фонда.