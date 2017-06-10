Росгвардия начала штурм дома "раменского стрелка"

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Росгвардия начала штурм дома "раменского стрелка"

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Бойцы Росгвардии совместно с полицией начали штурмовать дом в посёлке Кратово, где находится подозреваемый с винтовкой, ранее открывший стрельбу по людям. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

На месте слышны взрывы светошумовых гранат и многочисленные выстрелы. По некоторым данным, в доме могут находиться заложники, однако эта информация пока официально не подтверждается.

Напомним, что сегодня в посёлке Кратово Московской области мужчина по имени Игорь Зенков открыл беспорядочную стрельбу по людям, в результате чего несколько человек получили ранения. За ходом событий смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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