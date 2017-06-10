В Приморье погибшие под поездом дети пытались сделать эффектные селфи

Несчастный случай с компанией детей в возрасте от 9 до 13 лет произошёл на перегоне Амурский залив — Надеждинская. Трое детей погибли на месте, ещё один серьёзно ранен.

Трое детей, погибших под колёсами локомотива, хотели сделать эффектные снимки на железнодорожных путях. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

По предварительным данным, компания подростков — два мальчика 12 и 13 лет и две девочки 10 и 13 лет — пытались сделать селфи на фоне приближающегося поезда. Для этого ребята встали на междупутье, но не рассчитали расстояние.

Трагедия произошла в субботу, 10 июня, на перегоне Амурский залив — Надеждинская участка Дальневосточной железной дороги. Под поезд попали три ребёнка. Ещё один доставлен в больницу. По факту смерти троих детей в Приморье было возбуждено уголовное дело.