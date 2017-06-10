Путин ответил на вопрос Стоуна о "желании стать царём"

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Путин ответил на вопрос Стоуна о "желании стать царём"

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Глава государства отметил, что вопрос в том, чтобы распорядиться той властью, которая есть.

Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно правильно распоряжаться той властью, которая есть у главы государства. Так он ответил на вопрос американского режиссёра Оливера Стоуна, снявшего фильма о российском лидере.

— У вас есть полная власть. Они говорят, вы хотите стать царём, — заявил Стоун во время интервью.

— Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть, распорядиться правильно, — прокомментировал это Владимир Путин.

Ожидается, что полная версия фильма о президенте РФ выйдет 12–15 июня. Пока на канале ShowTime размещены лишь отрывки из этой ленты.

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