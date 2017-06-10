Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в Раменском районе Подмосковья

В результате случившегося погиб как минимум один человек, ещё двое получили ранения и были доставлены в больницу.

Сегодня ГСУ СК РФ возбудил уголовное дело по статье 105 "Убийство" после того, как мужчина по имени Игорь Зенков открыл беспорядочную стрельбу из окна своего дома по людям. Об этом сообщил представитель МВД РФ.

Сейчас дом "раменского стрелка" практически полностью охвачен огнём, а место происшествия оцеплено бойцами Росгвардии, сотрудниками полиции и спецслужб.

По данным Лайфа, стрелку удалось ранить троих человек, один из которых впоследствии скончался в больнице. По предварительным данным, погибшая — женщина.

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