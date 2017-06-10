В ходе штурма дома "раменского стрелка" ранен боец Росгвардии

В настоящий момент дом, вокруг которого выставлено оцепление, горит. Боестолкновение продолжается.

Сегодня во время штурма дома, в котором укрылся "раменский стрелок", лёгкое ранение получил боец Росгвардии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным издания, жизни военного ничто не угрожает, однако информация о его состоянии в настоящий момент уточняется.

Сейчас штурм дома, где находится вооружённый мужчина по имени Игорь Зенков, продолжается. На месте слышны автоматные очереди и взрывы. Дом объят пламенем. Подробности случившегося читайте в нашей онлайн-трансляции.