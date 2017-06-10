"Раменский стрелок" мог скрыться от полицейских в лесу

В настоящий момент стражи порядка проверяют эту информацию и ведут розыск подозреваемого.

Игорь Зенков, которого подозревают в беспорядочной стрельбе по жителям посёлка Кратово Раменского района Московской области, мог скрыться от бойцов Росгвардии и полицейских в лесу. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сейчас дом подозреваемого по-прежнему охвачен огнём, а на месте работают сотрудники полиции, спецслужб, а также бойцы Росгвардии и пожарные. Место происшествия до сих пор оцеплено.

Информация о том, что подозреваемый мог скрыться в близлежащем лесу, пока никак официально не подтверждена. Данные уточняются. Подробности случившегося читайте в нашей онлайн-трансляции.

По уточнённым данным, боец Росгвардии получил ранения обеих ног в результате взрыва гранаты, которую метнул Зенков во время прорыва оцепления.