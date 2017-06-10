Оды радости. Порошенко попрощался с "немытой Россией"

Во введении безвизового режима украинский президент увидел символический знак, знаменующий "окончательный разрыв Украины с Российской империей".

Украинцы, присутствующие на торжественном мероприятии по случаю введения безвиза с ЕС, собрались для исполнения "оды радости" — гимн Евросоюзу, заявил президент страны Пётр Порошенко.

— Сегодня мы собрались, чтобы вместе выполнить настоящую "оду радости" по случаю получения законного права и реальной возможности безвизовых поездок в ЕС, — цитирует его телеканал "112 Украина".

Введение безвизового режима, по словам президента, означает для Украины вступление в новую историческую эпоху, которая "знаменует окончательный разрыв Украины с Российской империей".

— А украинского демократического мира — с авторитарным "русским миром", — добавил Порошенко.

Он обратил отдельное внимание на тот факт, что безвизовый режим вводится на Украине в одно время с днём провозглашения РФ — это, по его словам, является символическим, хотя украинцы и "не заказывали дату".

— Мы, наконец, независимы друг от друга политически, экономически, газово-энергетически и даже духовно. Наконец-то мы свободны от их "скреп", — пояснил Порошенко.

— Прощай, немытая Россия, — сказал он.