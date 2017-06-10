Порошенко решил добиваться отмены роуминга с Евросоюзом

Об этом глава государства заявил во время праздничного концерта по случаю введения безвизового режима с ЕС в Киеве.

Президент Украины Пётр Порошено ведёт переговоры с представителями Евросоюза об отмене сотового роуминга для граждан Украины, выезжающих за рубеж. Об этом глава государства заявил во время концерта по случаю введения безвизового режима с ЕС в Киеве.

— В моих переговорах с руководством ЕС и с лидерами стран-членов мы начали борьбу за отмену платы за роуминг для украинцев на территории ЕС, — заявил глава Незалежной.

Также на праздничном мероприятии Порошенко заявил, что как минимум 10% украинцев уже получили новые биометрические паспорта.

С завтрашнего дня закон о безвизовом режиме между Украиной и странами ЕС вступит в силу. В честь события президент Незалежной даже запустил возле своей администрации символический таймер, отсчитывающий минуты до "открытия окна в Европу".