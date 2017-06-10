Силовики обнаружили и окружили "раменского стрелка"

Местонахождение сбежавшего стрелка установлено. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash. Отмечается, что мужчина окружён. Росгвардия применяет светошумовые гранаты.

Сотрудники службы проводят спецоперацию в подмосковном посёлке Кратово Раменского района, где местный житель Игорь Зенков, предположительно, устроил стрельбу из окна своего дома.

Возле дома стрелка были обнаружены тела двух убитых. Официальное число погибших пока не известно. Ранее сообщалось также, что сам стрелок мог скрыться от правоохранителей в лесу.

Лайф ведёт трансляцию событий.