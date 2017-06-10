В Кратово прибыл глава МВД Владимир Колокольцев

В посёлок Кратово Раменского района Подмосковья, где проводится операция по обезвреживанию стрелявшего по людям мужчины, прибыл глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия наблюдается интенсивная перестрелка. Звучат очереди. Отмечается, что мужчина окружён. Росгвардия применяет светошумовые гранаты.

Напомним, спецоперация проводится спецслужбами в подмосковном посёлке, где местный житель Игорь Зенков, предположительно, устроил стрельбу из окна своего дома.