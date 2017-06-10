Яхта и рыболовецкий катер столкнулись в Керченском проливе: двое погибли

Прогулочная яхта и рыболовецкий катер столкнулись в Керченском проливе около семи часов вечера по московскому времени. Как стало известно, на борту катера находилось четыре человека, на борту яхты — восемь. В результате аварии двое погибли, шестеро получили тяжёлые травмы.

Пострадавшие были госпитализированы в одну из больниц Керчи. Сообщается, что двое из них — женщины — находятся в тяжёлом состоянии. У них диагностированы закрытые травмы головы, множественные ушибы и переломы.

Одна из женщин находилась на девятом месяце беременности. Из-за полученных травм у неё произошло отслоение плаценты.

На месте столкновения катера и яхты в Керченском проливе работают сотрудники МЧС и следственных органов. Выясняются обстоятельства произошедшего.