Полиция подтвердила гибель четырёх человек под Раменским

В ГУ МВД подтвердили гибель четырёх человек в результате стрельбы в подмосковном посёлке Кратово, Раменский район.

— По уточнённым данным, в результате инцидента погибло четыре человека, — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что местонахождение сбежавшего стрелка установлено, мужчина был окружён.

Сотрудники службы проводят спецоперацию в подмосковном посёлке Кратово Раменского района, где местный житель Игорь Зенков, предположительно, устроил стрельбу из окна своего дома. Возле дома стрелка были обнаружены тела двух убитых.

Лайф ведёт трансляцию событий.