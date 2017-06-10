Лавров обсудил с госсекретарём США ситуацию вокруг Катара

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Лавров обсудил с госсекретарём США ситуацию вокруг Катара

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Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вечером 10 июня провёл телефонные переговоры с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном.

Политики подчеркнули важность переговорного урегулирования ситуации вокруг Катара. Лавров и Тиллерсон заявили о готовности содействовать таким усилиям, сообщает сайт МИД РФ.

— Обсуждались последствия разрыва рядом арабских государств дипломатических отношений с Катаром. Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон подчеркнули необходимость урегулирования разногласий переговорным путём и выразили готовность содействовать таким усилиям, — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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