Лавров обсудил с госсекретарём США ситуацию вокруг Катара

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вечером 10 июня провёл телефонные переговоры с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном.
Политики подчеркнули важность переговорного урегулирования ситуации вокруг Катара. Лавров и Тиллерсон заявили о готовности содействовать таким усилиям, сообщает сайт МИД РФ.
— Обсуждались последствия разрыва рядом арабских государств дипломатических отношений с Катаром. Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон подчеркнули необходимость урегулирования разногласий переговорным путём и выразили готовность содействовать таким усилиям, — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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