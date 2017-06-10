Скончался третий американский солдат, расстрелянный афганским военнослужащим

Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка "Талибан", чей боевик проник в ряды афганской армии.

В восточном Афганистане скончался третий американский военнослужащий, расстрелянный афганским солдатом. Об этом, как передаёт USA Today, сообщил источник в Пентагоне. Ранее сообщалось о двоих погибших.

Представитель губернатора провинции Нангархар Аттахулла Хогьяни заявил, что трагедия произошла в районе Ачин, где спецназ США сражался вместе с афганскими войсками против боевиков ИГИЛ* и талибов. При этом сам афганец, убивший американских солдат, погиб.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Талибан"*. В заявлении её пресс-секретаря Забиуллы Муджахида говорится, что убийство американских солдат совершил человек, верный террористической группе. Якобы он проник в афганскую армию "просто для нападения на иностранные силы".

* Организации запрещены в России по решению Верховного суда.