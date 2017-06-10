В базу "Миротворца" попали шесть российских рок-групп

Причины — незаконная концертная деятельность и участие в мероприятиях на территории Крымского полуострова.

Музыканты групп "Кукрыниксы", "Чёрный кофе", "Декабрь", "Ногу свело!", "АукцЫон" и "Калинов мост" оказались в базе украинского сайта "Миротворец".

Как сообщает "Обозреватель", среди артистов — Михаил Фомин, Алексей Горшенёв, Максим Покровский, Дмитрий Оганян. Их обвиняют в сознательном нарушении государственной границы, отрицании российской агрессии и участии в мероприятиях в Крыму.

Ранее Лайф сообщал, что в чёрном списке украинского портала числится уже несколько десятков музыкантов, актёров, режиссёров из России. Это Михаил Боярский, Григорий Лепс, Юрий Антонов, Карен Шахназаров, Василий Вакуленко ("Баста"), Катя Лель, Дима Билан и другие.

Кроме того, базу "Миротворца" не так давно пополнили сразу 216 пассажиров российского круизного лайнера "Князь Владимир". В список вошли работники Росморпорта, члены их семей и прочие приближённые. Причина та же — посещение Крыма.