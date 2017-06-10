Британский политолог в прямом эфире занялся поеданием своей книги о Брексите

Мэтью Гудвин таким образом сдержал собственное обещание, данное им в преддверии выборов в парламент страны.

Британский политолог Мэтью Гудвин занялся поеданием собственной книги прямо в эфире Sky News из-за того, что не оправдался его собственный прогноз по поводу Брексита.

This man just ate (some of) his book live on Sky News after making an incorrect #GE2017 prediction @GoodwinMJ pic.twitter.com/13IaFLaJvx — Sky News (@SkyNews) 10 июня 2017 г.

Поводом для этого стало обещание Гудвина, данное им в преддверии всеобщих парламентских выборов в Великобритании. В своём "твиттере" он пообещал, что в том случае, если лейбористы под руководством Джереми Корбина наберут 38% голосов, он "с удовольствием" съест свою новую книгу о Брексите.

Про обещание Гудвину напомнил ведущий эфира, поинтересовавшийся, насколько политолог является человеком слова.

Эксперт своё обещание сдержал и принялся поедать книгу, отрывая от неё по листку. Ведущим при этом он предложил не отвлекаться от работы и продолжать вести программу.

— Я был удивлён, что Джереми Корбин получил на 2% больше, чем я полагал. Два процента — это большая разница. Я человек слова, поэтому я собираюсь сидеть здесь и есть свою книгу, а вы, ребята, можете продолжать эфир, — спокойно заметил Гудвин.

Ранее Лайф сообщал, что Консервативной партии по итогам подсчёта голосов досталось 318 мест в парламенте, а Лейбористской — 262. В свою очередь, Шотландская национальная партия получила лишь 35 мандатов, а Партия либеральных демократов — 12. Остальные места в парламенте — 23 — достались другим объединениям.